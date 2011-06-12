Александр Меркурис назвал причину официальных визитов главы Украины в азиатские страны.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский покидает территорию Украины и отправляется в другие страны из-за тяжелой обстановки в Киеве. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик заметил, что именно по этой причине политик побывал в Сингапуре и на Филиппинах. Дополнительно рабочими визитами президент Украины в азиатском регионе намерен втянуть государства в вооруженный конфликт.

Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны. Александр Меркурис, эксперт

"На пользу России". На Западе удивись странной стратегии Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris