Стратегия лидера киевского режима Владимира Зеленского защищать каждый метр территории Украины позволяет России истощать Вооруженные силы противника еще сильнее. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что военнослужащие Украины будут настолько истощены, что российской армии будет легче продвигаться вперед в зоне проведения специальной военной операции. Он обратил внимание зрителей шоу на то, что сейчас ВСУ размещают войска в таких локациях, в которых они не не выполняют никакой реальной стратегической роли.
Политика правительства Зеленского и Сырского заключается в защите каждого миллиметра украинской земли. <…> На самом деле это работает на пользу России, чтобы медленно истощать эти украинские войска, чтобы играть на ошибках Зелинского и Сырского.
Александр Меркурис, эксперт
Александр Меркурис заметил, что эта ситуация может показаться странной, так как он не понимает, зачем украинцы жертвуют таким количеством солдат и техники, защищая позиции, которые невозможно оборонять.
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Фото и видео: YouTube /Alexander Mercouris
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