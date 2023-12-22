Александр Меркурис назвал странность ВСУ, которая помогает ВС РФ на поле боя.

Стратегия лидера киевского режима Владимира Зеленского защищать каждый метр территории Украины позволяет России истощать Вооруженные силы противника еще сильнее. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что военнослужащие Украины будут настолько истощены, что российской армии будет легче продвигаться вперед в зоне проведения специальной военной операции. Он обратил внимание зрителей шоу на то, что сейчас ВСУ размещают войска в таких локациях, в которых они не не выполняют никакой реальной стратегической роли.

Политика правительства Зеленского и Сырского заключается в защите каждого миллиметра украинской земли. <…> На самом деле это работает на пользу России, чтобы медленно истощать эти украинские войска, чтобы играть на ошибках Зелинского и Сырского. Александр Меркурис, эксперт

Александр Меркурис заметил, что эта ситуация может показаться странной, так как он не понимает, зачем украинцы жертвуют таким количеством солдат и техники, защищая позиции, которые невозможно оборонять.

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Фото и видео: YouTube /Alexander Mercouris