Александр Меркурис напомнил о ядерном паритете США и РФ.

Российский президент Владимир Путин сделал жесткое предупреждение странам коллективного Запада после призыва генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории вооружениями, предоставленными армии киевского режима странами Североатлантического военного альянса. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Путин жестко предупредил западные державы. Все очень серьезно. Абсолютно точно можно утверждать, что сигнал был отправлен США по частным каналам. Александр Меркурис, эксперт

Иностранный специалист заметил, что между Москвой и Вашингтоном существует ядерный паритет, о котором должны помнить в США и Европейском союзе. Александр Меркурис заметил, что политические лидеры часто делают агрессивные заявления в адрес коллег из Кремля.

"Столкнуть их". На Западе раскрыли ужасающий план Зеленского.

Фото и видео: YouTube /Alexander Mercouris