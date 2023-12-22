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"Столкнуть их". На Западе раскрыли ужасающий план Зеленского

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Александр Меркурис оценил намерение Киева привлечь к "формуле мира" Китай.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский намерен столкнуть США и Китай на почве украинского регионального конфликта. Соответствующее мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в интервью отставному американскому подполковнику Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале. Иностранный специалист заметил, что ранее президент Украины обратился к китайскому председателю Си Цзиньпину, а также лидеру Белого дома Джо Байдену с тем, чтобы политики поддержали мирный саммит по Украине, который состоится в Швейцарии.

Возможно, он говорит себе: "У нас хорошие отношения с Китаем. Может, мы сможем завоевать их расположение, а может и нет. <…> В таком случае мы могли бы превратить эту историю в США с Китаем в той же степени, в которой это происходит между США и Россией"

Александр Меркурис, аналитик

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: александр меркурис, запад, китай, формула мира, швейцария
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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