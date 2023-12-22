Александр Меркурис рассказал о работе 47-ой механизированной бригады ВСУ в зоне СВО.

Из-за страха перед российским наступлением на Сумскую область армия киевского режима начала переброску обескровленной 47-ой механизированной бригады на государственную границу с Россией. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

В этом районе появились танки Abrams и БМП Bradley, что говорит о том, что обескровленная 47-я мехббригада либо была полностью передислоцирована в Сумскую область, либо, что более вероятно, от нее были отделены несколько подразделений. Александр Меркурис, эксперт

Иностранный аналитик заметил, что эта бригада ВСУ участвовала в непрерывных сражениях на протяжении года. Командование страны направляло ее на самые сложные участки линии фронта, где военнослужащие терпели поражение за поражением от российских Вооруженных сил. заметил, что теперь Киев требует от солдат невозможного, а именно — остановить "российское наступление в Сумской области".

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Фото и видео: YouTube / Duran