Александр Меркурис оценил планы главы Украины по втягиванию НАТО в конфликт.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается развязать масштабную войну между США и Россией. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. Иностранный специалист заметил, что за последние дни в медиапространстве видится все больше признаков того, что украинский президент хочет напрямую вовлечь страны Североатлантического военного альянса в конфликт с Москвой.

Он говорит американцам: "Я хочу полной эскалации и хочу, чтобы вы приняли в ней непосредственное участие". Он прекрасно понимает, что если ему удастся добиться такого уровня эскалации, то для него это единственный способ не только выиграть, но и остаться президентом. Александр Меркурис, эксперт

Аналитик добавил, что после окончания срока должностных полномочий Владимир Зеленский находится в опасном положении для себя. Именно поэтому глава государства может пойти на отчаянные решения, надеясь остаться у власти или же вовсе не погибнуть.

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Фото и видео: YouTube / Duran