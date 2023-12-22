Александр Меркурис оценил отказ Киева отдавать приказ по отводу войск ВСУ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военнослужащих, попавших в окружение. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что руководство страны требует от солдат на поле боя стоять и погибать в сражениях вне зависимости от того, целесообразно ли оборонять определенный участок линии фронта или нет, а также терять личный состав ВСУ. Аналитик отметил, что армия сталкивались с таким отношением со стороны государства и в других ситуациях. В частности, это происходило во время битвы за Мариуполь.

... отправляют в Киев одно письмо за другим, просят разрешения отступить. Они боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы. Они могут попасть в ловушку. <…> Зеленский и Сырский игнорируют все просьбы об отводе войск. Александр Меркурис, эксперт

"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris