Александр Меркурис оценил последствия потери Работино для ВСУ.

Потеря контроля киевским режимом над населенным пунктом Работино сильно подорвала боевой настрой украинских военнослужащих. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист напомнил о том, что пару недель назад глава государства утверждал, что побывал в Работино, чтобы эти призвать солдат защищать деревню до последнего.

Я думаю, что в Киеве знают, что потеря Работино идет в дополнение ко всем остальным бедствиям, что происходят на всех фронтах, и станет серьезным ударом особенно по моральному духу Украины. Тот факт, что они это сделали, свидетельствует о том, насколько это было важно. Александр Меркурис, эксперт

Аналитик заметил, что сейчас Вооруженные силы Украины сталкиваются с настоящей катастрофой, происходящей на театре военных действий. Александр Меркурис отметил, что он совершенно не понимает с военной точки зрения, для чего власти страны любой ценой так сильно стремились удержать эту территорию.

"Целые деревни". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris