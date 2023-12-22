Потеря контроля киевским режимом над населенным пунктом Работино сильно подорвала боевой настрой украинских военнослужащих. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист напомнил о том, что пару недель назад глава государства утверждал, что побывал в Работино, чтобы эти призвать солдат защищать деревню до последнего.
Я думаю, что в Киеве знают, что потеря Работино идет в дополнение ко всем остальным бедствиям, что происходят на всех фронтах, и станет серьезным ударом особенно по моральному духу Украины. Тот факт, что они это сделали, свидетельствует о том, насколько это было важно.
Александр Меркурис, эксперт
Аналитик заметил, что сейчас Вооруженные силы Украины сталкиваются с настоящей катастрофой, происходящей на театре военных действий. Александр Меркурис отметил, что он совершенно не понимает с военной точки зрения, для чего власти страны любой ценой так сильно стремились удержать эту территорию.
"Целые деревни". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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