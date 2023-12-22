Александр Меркурис напомнил о сложном положении ВСУ.

Оборона Вооруженных сил Украины рушится в результате наступления российской армии, а сам киевский режим переживает тяжелейшее время с начала регионального конфликта. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Redacted. Иностранный специалист добавил, что так как оборона ВСУ обрушилась, то текущая обстановка на линии соприкосновения показывает миру, несколько в шатком положении оказалась страна.

Деревни занимают одну за другой <…>. Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укреплённых линий, о которых мы так много слышали. Александр Меркурис, эксперт

"Русские ищут". Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе.

Фото и видео: YouTube / Redacted