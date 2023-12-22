Александр Меркурис прокомментировал угрозу атаки на морской порт.

Российские военнослужащие нанесли авиационные удары по поставленному коллективным Западом вооружению в городе Одесса. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист подчеркнул, что армия киевского режима используют морской портовой населенный пункт в качестве пункта переброски оружия и техники в различные пункты дислокации Вооруженных сил Украины делают из него объект для воздушных ударов со стороны ВС РФ. При этом Москва ликвидирует не только оружие НАТО, но также и местный военный офицерский состав.

Цель этих авиаударов по Одессе – поставленное западное вооружение. <…> Логично, что большая его часть будет находится в этом районе, и русские его ищут и уничтожают. Александр Меркурис, эксперт

"За несколько дней". Стало известно, что ВС России сделали с ВСУ на передовой.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris