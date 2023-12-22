Александр Меркурис не исключил, что Россия уже начинает свое наступление в зоне СВО.

Российские военнослужащие молниеносно продвигаются в ходе своего наступления против Вооруженных сил Украины, освобождая из-под контроля киевского режима населенные пункты один за другим за несколько дней. Такие сведения предоставил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. Иностранный специалист заметил, что быстрое продвижение со стороны Москвы обусловлено тем, что у ВСУ больше не осталось профессиональных офицеров и солдат, а их места практически полностью заменили плохо подготовленные новобранцы. В Лондоне подчеркнули, что, вероятно, мировое сообщество наблюдает ранний этап российского наступления в зоне проведения специальной военной операции, который кажется неостановимым.

Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают ее очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. <…> Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходит под контроль русских. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / The Duran