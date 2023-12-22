Фура насмерть сбила девятилетнего ребенка в Кирове

Полиция проверяет информацию о пострадавшем ребенке.

На территории российского города Киров произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. Кадры с местных камер уличного видеонаблюдения разместил телеканала 360.ru. Установлено, что авария зафиксирована около 10 часов утра 17 мая. Она произошла на пересечении улиц Производственной и Ломоносова. В кадре показано, что девятилетний ребенок подъехал к проезжей части на велосипеде. После того, как загорелся зеленый сингал светофора,с обеих сторон пешеходы начали переходить проезжую часть. В этот момент потерпевшего переехал большегрузный транспорт. Однако машина не остановилась, а продолжила свое движение. Также не останавливались и другие проезжавшие мимо транспортные средства. По факту произошедшего ведется проверка.

Водитель грузового автомобиля совершил наезд на девятилетнего ребенка. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. пресс-служба полиции Кировской области

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Фото и видео: 360.ru