В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки

СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

Российские правоохранительные органы задержали на территории Ростовской области водителя эвакуатора, который подозревается в убийстве восьмилетней девочки. Известно, что тело жертвы было найдено оперативниками в лесополосе, вблизи местной станицы. Полиция смогла установить факт того, что малолетнюю посадил в собственную машину фигурант расследования. Вскоре подозреваемого доставили в отделение МВД.

Сегодня днем в станице Ольгинской пропала восьмилетняя девочка. Она пошла в магазин и не вернулась домой. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Согласно информации от руководителя администрации Аксайского района Константина Доморовского, погибшая девочка училась во втором классе. Он выразил соболезнования родителям ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии по части "в" пункта 2 статьи 105 УК РФ.

Возбуждено уголовное дело после наезда электросамоката на петербурженку.

Фото: Telegram / Ирина Волк

Видео: Telegram / SHOT