Возбуждено уголовное дело после наезда электросамоката на петербурженку

Полицейским следствием Московского района возбуждено уголовное дело по факту наезда водителя электросамоката на петербурженку на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Напомним, 33-летняя петербурженка попала в больницу с перелом свода и основания черепа после наезда на неё электросамоката на Московском шоссе. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.
Сотрудниками полиции Московского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Разыскивается водитель электросамоката, который покинул место ДТП.
Фото: Piter.tv
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