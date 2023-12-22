Возбуждено уголовное дело после наезда электросамоката на петербурженку

33-летняя петербурженка попала в больницу с перелом свода и основания черепа после наезда на неё электросамоката на Московском шоссе.

Полицейским следствием Московского района возбуждено уголовное дело по факту наезда водителя электросамоката на петербурженку на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 33-летняя петербурженка попала в больницу с перелом свода и основания черепа после наезда на неё электросамоката на Московском шоссе. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

Сотрудниками полиции Московского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Разыскивается водитель электросамоката, который покинул место ДТП.

Фото: Piter.tv