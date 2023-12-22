Из Балтийского моря подняли более 6,8 тысячи взрывоопасных предметов

В ГУ МЧС продолжают работы по извлечению снарядов времен ВОВ в Калининградской области.

Саперы от ГУ МЧС России подняли с затопленной немецкой баржи в акватории Балтийского моря более 6,8 тысячи взрывоопасных предметов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы экстренного ведомства страны. Известно, что на территории Калининградской области возобновились работы по разминированию судна, затопленного во время Великой Отечественной войны. Его длина составляет около 70 метров, а ширина - восемь метров. Объект находится на глубине около 17 метров - чуть больше жилой пятиэтажки.

В этом году с начала работ на поверхность уже поднято и передано для дальнейшего уничтожения свыше 6,8 тысячи различных взрывоопасных предметов. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В профильном ведомстве уточнили, что в мероприятиях задействовано 15 водолазов. Специалисты установили, что немецкая баржа затонула, предположительно, весной 1945 года. На его борту остаются тысячи взрывоопасных предметов времен, подверженных сильной коррозии. Впервые объект, расположенный всего в полутора километрах от береговой черты города Балтийска, эксперты обследовали в 2010 году. Установлено, что баржа разорвана на две части, а также сильно занесена илом и песком. В 2023 году сотрудники ГУ МЧС подняли с баржи более 16,5 тысячи боеприпасов.

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Фото и видео: ГУ МЧС России