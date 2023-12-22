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Белый дом заявил о наличии у Израиля запасов бомб большой мощности

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Джон Кирби оценил ситуацию в Секторе Газа.

Пауза в поставках еврейскому государству американских бомб большой мощности сохраняется, однако у израильских военнослужащих еще есть запасы подобных вооружений. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник напомнил о том, что ранее власти США поставили на паузу поставку одной партии бомб большой мощности.

Эта пауза сохраняется... они не оставлены безоружными. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что у них есть запасы похожего или подобного оружия, которое было у них и до этого.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

На уточняющий вопрос корреспондента о том, идет ли речь о бомбах массой 2 тысячах фунтов (около 908 килограммов), поставку которых приостановили США, Джон Кирби заявил, что не будет разглашать конкретные детали. 

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, военная помощь, джон кирби, израиль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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