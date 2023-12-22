Джон Кирби оценил действия США из-за проблем ВСУ под Харьковом.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не подталкивают киевский режим к нанесению ударов по территории России. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в связи обстановкой, которая складывается для Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Он ответил на вопрос о том, будут ли власти США снимать свой запрет на использование западного оружия для совершения ударов по российской земле и объектам из-за сложностей в Харькове.

Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

,Белый дом, комментируя атаку украинских дронов на НПЗ в Туапсе, заявил журналистам "РИА Новостей" о том, что в Вашингтоне не содействуют ударам ВСУ по российской территории. Однако в издании The Wall Street Journal написали о том, что Киев на прошлой неделе просил у США снять ограничения на удары оружием США по объектам в России, а также помочь им с поиском целей.

США выразили беспокойство из-за развития отношений России и Китая.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television