США выразили беспокойство из-за развития отношений России и Китая

Джон Кирби прокомментировал вопрос того, почему лидеры КНР и РФ обнялись в Пекине.

В американской администрации президента Джо Байдена обеспокоены развитием российско-китайских отношений, поэтому продолжают за ними внимательно следить. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал СМИ рабочую поездку Владимира Путина в КНР, где политик посетил Пекин и Харбин.

Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Глава государства Владимир Путин в период с 16 по 17 мая находился в Китае с государственным визитом. Для лидера страны речь ведется о первой зарубежной поездке с момента его переизбрания и официального вступления в должность. В первый день политик посетил столицу КНР, на территории которой состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. Также сторонами был подписан целый пакет документов о сотрудничестве.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television