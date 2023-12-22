США выразили беспокойство из-за развития отношений России и Китая

В американской администрации президента Джо Байдена обеспокоены развитием российско-китайских отношений, поэтому продолжают за ними внимательно следить. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал СМИ рабочую поездку Владимира Путина в КНР, где политик посетил Пекин и Харбин.
Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Глава государства Владимир Путин в период с 16 по 17 мая находился в Китае с государственным визитом. Для лидера страны речь ведется о первой зарубежной поездке с момента его переизбрания и официального вступления в должность. В первый день политик посетил столицу КНР, на территории которой состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. Также сторонами был подписан целый пакет документов о сотрудничестве.
Белый дом: выделенные Киеву $2 млрд могут использовать для покупки оружия у других стран.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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