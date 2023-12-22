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Белый дом: выделенные Киеву $2 млрд могут использовать для покупки оружия у других стран

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Джон Кирби рассказал о задачах, которые перед собой поставили власти США в поддержке Киева.

Средства в размере двух миллиардов долларов, о выделении которых Украине 15 мая сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, могут быть использованы Киевом для закупки вооружений у других стран. Известно, что речь идет о программе финансирования Вооруженных сил. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы внимательно следим за российским наступлением на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы передать вооружения и технику украинским солдатам с целью помочь им отразить эти атаки.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби подчеркнул, что выделение этих денежных средств Вашингтоном направлено на четыре цели.  Речь ведется о поддержке ВСУ в вопросе закупки оружия и боевой техники по отражению российского наступления, а также об инвестициях в местный оборонно-промышленный комплекс, поддержке закупки военной технику третьих стран и возможности ухода для них от использования российских систем.

Белый дом проинформирован о задержании американского военнослужащего в России.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, военная помощь, джон кирби
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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