Capcom показала первый трейлер игры Monster Hunter Wilds

Тизер игры презентован на мероприятии State of Play.

После демонстрации геймплейного трейлера компьютерной игры Monster Hunter Wilds на онлайн-презентации State of Play, компания Capcom представила новые подробности о проекте. Авторы уточнили, что впервые в серии охотник получит полноценный голос и будет принимать участие в диалогах. Также разработчики внедрили новый тип ездовых животных — Seikrets. Вместе с ними появится и особый вид оружия, на которое можно переключаться вне базы.

Создатели предусмотрели 14 видов знакового для Monster Hunter оружия, которое вернётся в Wilds: Great Sword, Long Sword, Sword & Shield, Dual Blades, Hammer, Hunting Horn, Lance, Gunlance, Switch Axe, Charge Blade, Insect Glaive, Light Bowgun, Heavy Bowgun и Bow. Охотники получат режим фокуса. Такое решение позволит персонажу лучше контролировать собственную защиту, атаку и прицеливание по противнику. Для отдельных видов вооружения разработаны уникальные способы нападения на врагов. Стоит ожидать модернизированной перчатки-пушки Slinger. С её помощью игроки будут собирать предметы и выполнять некоторые действия на расстоянии.

В целом вселенная Monster Hunter Wilds станет более живой за счёт плотных трёхмерных локаций, а также радикальных изменений окружения. Разработчики пообещали предусмотреть "плавный переход" между квестами и свободным исследованием локаций Monster Hunter Wilds. Официальный Релиз Monster Hunter Wilds запланирован на 2025 год для персональных компьютеров, консолей PS5 и Xbox Series. Следующий трейлер игры с новым монстром авторы должны показать публично на мероприятии Summer Game Fest, намеченном на 8 июня.

Вышел новый трейлер лирической комедии "Обе две" с Кристиной Асмус.

Фото и видео: YouTube / PlayStation