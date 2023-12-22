"Мы готовы": Литва раскрыла, на что пойдет ради Украины

Ингрида Шимоните раскрыла планы прибалтийской страны по поддержке ВСУ.

Вильнюс готова направить своих военных инструкторов на территорию Украины. Соответствующее заявиление сделала литовский премьер-министр Ингрида Шимоните в интервью для новостного агентства The Bloomberg. Дополнительно иностранная чиновница призвала коллег из Европейского союза выделить армии киевского режима от 0,25 до 0,5 процента от своего национального ВВП.

Если понадобится, возможно, Литва будет обучать их и на Украине вместе со странами, которые на это готовы. Ингрида Шимоните, глава правительства Литвы

Напомним, что французская газета Le Monde уведомила читателям о том, что президент Эмманюэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов для участия в региональном конфликте на территории Украины. По информации от западного издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". Подобное заявление от Елисейского дворца может быть сделано на следующей неделе в ходе рабочего визита президента Владимира Зеленского в Париж, который приурочен в честь 80-летия высадки международных союзников в Нормандии. Мероприятие состоится с 6 по 7 июня.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье