Петер Сийярто прокомментировал высказывания Габриелюса Ландсбергиса.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил литовского коллегу Габриелюса Ландсбергиса в агрессии. Европейский дипломат назвал прибалтийца "одним из самых провоенных политиков" на территории Европейского союза. Представитель Будапешта отметил, что страна не поддастся литовскому давлению и продолжит отстаивать свою позицию, ориентированную на мирное урегулирование регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление Петер Сийярто сделал, выступая на пресс-конференции, организованном в румынском городе Тыргу-Муреше.

Литовский коллега - это провоенный политик. На мой взгляд, один из самых провоенных политиков среди глав МИД стран ЕС. Кто бы ни кричал на меня, как бы агрессивно себя ни вел, я остаюсь сторонником мира... Мы, венгры, не поддерживаем ни одну меру, которая еще больше увеличивает угрозу. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии уточнил, что для Европы было бы лучше, если бы литовское национальное правительство также придерживалось позиции, ориентированной на мир. Петер Сийярто призвал местный избирателей на выборах в Европарламент от Вильнюса голосовать за тех кандидатов, чья повестка нацелена на мирное урегулирование проблемы.

НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто.

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