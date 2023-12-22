НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто

Петер Сийярто оценил новое предложение Йенса Столтенберга.

Страны Североатлантического военного альянса получили от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга инициативу о сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на ближайшие пять лет, Венгрия будет бороться, чтобы не участвовать в этом мероприятии. Соответствующей информацией с подписчиками в видеообращении поделился венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто.

Сейчас НАТО хочет "закачать" новые 100 миллиардов долларов. Предложение генсека во вторник поступило на первое чтение к странам-членам. Мы во вторник получили.... Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Иностранный дипломат заметил, что предполагается распределить новый фонд на пять лет. Такое решение говорит Будапешту о стремлении руководства НАТО затянуть региональный конфликт на Украине еще минимум на пять лет, что понесет за собой большие риски. Глава МИД Венгрии отметил, что его страна на переговорах будет бороться за то, чтобы остаться в стороне "от этого безумия: поставок оружия, подготовки солдат ВСУ и сбора этих 100 миллиардов долларов".

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