Венгрия ищет возможность не платить за миграционный пакт ЕС

Петер Сийярто оценил принятое решение ЕП по мигрантам.

Будапешт ищет юридические возможности, чтобы не впускать нелегальных мигрантов в свою страну, но не платить за это решение деньги коллективному Брюсселю, как предписывает новый миграционный пакт Европейского союза. Соответствующей информацией с местными журналистами на пресс-конференции поделился венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Иностранный дипломат заметил, что пятилетий цикл Европарламент завершил тем, что одобрил "самое опасное" решение. В МИД подчеркнули, что оно поставит под угрозу будущее Европы.

Население Африки в течение следующих 20 лет вырастет на 750 миллионов человек. Я думаю, что вместо поощрения миграции ЕС надо было заниматься комплексной программой развития Африки. А мы будем искать все юридические возможности, чтобы венграм не пришлось платить цену. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Депутаты из Европейского парламента 10 октября большинством голосов одобрили проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Данный документ призван способствовать борьбе с нелегальными беженцами в регион и торговлей людьми. В тексте ужесточаются наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза.

В Белом доме заявили, что Байден не отказывается от критики в адрес Орбана.

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