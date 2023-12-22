В Белом доме заявили, что Байден не отказывается от критики в адрес Орбана

Джейк Салливан оценил слова президента США о премьере Венгрии.

Американский президент Джо Байден не отказывается от своей жесткой критики в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Это подтвердил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник отреагировал на просьбу СМИ уточнить, сожалеет ли лидер администрации США относительно своих недавних высказываний о том, что европейский политик из будапешта якобы стремится вернуть диктатуру в стране.

Конечно, президент не отказывается от своего заявления. И я не сдаю назад, не пытаюсь смягчить его заявление. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Джейк Салливан утверждал, что позиция США - "диаметральная противоположность лжи". Ранее в обмане американскую администрацию обвинил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В Белом доме полагают, что в Вашингтоне не скрывают от общественности свою глубокую обеспокоенность нападками со стороны венгерского правительства на демократические институты, судебную систему.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television