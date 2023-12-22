США передадут пакет военной помощи Украине на $300 млн

Джейк Салливан рассказал о дополнительной помощи ВСУ со стороны Вашингтона.

Американская администрация при президенте Джо Байдене предоставит армии киевского режима новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS, необходимые для использования ракетных систем залпового огня HIMARS. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник отметил, что теперь подобные скромные объемы финансирования ВСУ связаны с тем, что власти страны и Пентагон смогли заключить контракты по закупкам вооружений для восполнения собственных запасов на более выгодных условиях, чем ожидалось ранее.

Объявляю об экстренном пакете военной помощи, включающем вооружения и технику на $300 млн для удовлетворения некоторых насущных потребностей Украины. Это возможно благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

В Белом доме добавили, что указанный экстренный пакет позволит украинским орудиям вести огонь на поле боя в течение какого-то краткосрочного периода времени. Однако эта поддержка недостаточна для удовлетворения потребностей Украины.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television