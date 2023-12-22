Джейк Салливан рассказал о готовности общаться с Конгрессом США.

В Белом доме рассказали о том, что Джейк Салливан лично проведет брифинг для политических лидеров Конгресса США о некоей "угрозе национальной безопасности", однако спикер отказался конкретизировать, о чем конкретно идет речь. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник лидера американской администрации Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Я жду встречи с ними и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше. С этой трибуны я не могу ничего больше сказать. Это на самом деле очень необычно для советника по национальной безопасности так поступать. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Напомним, что ранее американский комитет по разведке палаты представителей США отметил, что все члены местного Конгресса оповещены о "серьезной угрозе национальной безопасности". Законодатели призвали администрацию страны рассекретить информацию по этому поводу для того, чтобы граждане и их международные союзники могли открыто обсуждать меры реагирования на опасность.

Советник Байдена намерен доложить конгрессу об "угрозе нацбезопасности" США.

Фото и видео: YouTube / The White House