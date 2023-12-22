Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник

Джейк Салливан оценил политику в сфере безопасности США.

Однозначно уверить американских граждан в безопасности в связи с озвученной Конгрессу "угрозе" нельзя, однако глава государства Джо Байден справится с ситуацией. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом иностранец прокомментировал вопрос СМИ о том, может ли он сказать соотечественникам о том, что они могут ни о чем не переживать.

Невозможно ответить на этот вопрос прямым "да", потому что американцы понимают, что в мире приходится иметь дело с целым спектром вызовов и угроз ежедневно от терроризма до других государств. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Джейк Салливан уверен в том, что действующий президент США Джо Байден в собственных решениях обеспечит национальную безопасность.

Белый дом заявил, что терпение США не безгранично.

Фото и видео: YouTube / The White House