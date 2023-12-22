Белый дом заявил, что терпение США не безгранично

Джейк Салливан оценил работу Белого дома по вступлению Швеции в НАТО.

В американской администрации надеются на скорейшую ратификацию Венгрией документов, позволяющих принять Швецию в состав стран-членов НАТО. При этом Вашингтон предупреждает Будапешт о том, что терпение в данном вопросе не безгранично. Соответствующей информацией поделился помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Таким образом эксперт прокомментировал СМИ процесс одобрения документов европейской страной. В Белом доме рассчитывают на конструктивный исход дела.

Не буду стоять тут сегодня и выступать с конкретными угрозами или умозаключениями относительно дальнейших шагов. Однако, конечно, наше терпение по этому не может быть безграничным. Так что мы продолжим. Джейк Салливан, помощник главы США

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Фото и видео: YouTube / US NATO