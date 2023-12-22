Белый дом: поддержка Украины будет одной из ключевых тем саммита НАТО в Вашингтоне

Джейк Салливан рассказал о важности темы на саммите НАТО.

Поддержка киевского режима со стороны коллективного Запада станет одной из ключевых тем саммита НАТО в Вашингтоне, запланированного на июль 2024 года. Соответствующей информацией поделился помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Эксперт пояснил журналистам, что ведутся обсуждения повестки дня на мероприятии. Дискуссии продолжатся на следующей неделе на уровне министров по обороне.

США с нетерпением ждут возможности принять этим летом в Вашингтоне наших союзников, чтобы отметить 75-летие НАТО, а также продемонстрировать тот факт, что НАТО больше, сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Джейк Салливан, помощник главы США

Чиновник из Вашингтона уточнил, что лично обсуждал на встрече со Столтенбергом "целый ряд вопросов". В этом перечне он захотел выделить помощь для ВСУ. По словам Джейка Салливана, администрация страны намерена добиться от Конгресса США одобрения законодателями пакетного законопроекта о помощи Украине и Израилю, а также ужесточения мер контроля на американо-мексиканской государственной границе.

Салливан: США попытаются добиться выделения Конгрессом помощи Киеву в ближайшие недели.

Фото и видео: YouTube / US NATO