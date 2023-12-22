Салливан: США попытаются добиться выделения Конгрессом помощи Киеву в ближайшие недели

По его словам, Вашингтону необходимо обеспечить Киев необходимыми ресурсами для закупки вооружений.

Администрация США попытается добиться выделения Конгрессом помощи Украине в ближайшие недели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Вашингтону необходимо обеспечить Киев необходимыми ресурсами для закупки вооружений, чтобы помочь украинским властям добиться результатов. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден решительно нацелен на положительное решение Конгресса.

Я продолжаю верить и выражать уверенность в том, что после множества перипетий мы в конце концов придем к этому. Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности

Ранее Салливан заявил, что в Белом доме сохраняют за собой право принять новые меры против хуситов.

Видео: YouTube / World Economic Forum