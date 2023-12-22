В Белом доме сохраняют за собой право принять новые меры против хуситов

Джейк Салливан оценил кризис на Ближнем Востоке.

В американской администрации сохраняют за собой право принять новые меры в отношении участников йеменского мятежного движения. Соответствующей информацией помощник американского президента Джо Байдена вопросам по национальной безопасности Джейк Салливан поделился с участниками Всемирной экономической конференции в Давосе. Таким образом эксперт ответил на вопрос о том, не просматривает ли Вашингтон угрозу дальнейшей эскалации ситуации в Красном море и на Ближнем Востоке. По словам Салливана, развитие обстановки в регионе зависит от тех стран, которые имеют влияние на Иран.

И мы сохраняем право предпринять дальнейшие действия. Однако это должны быть усилия, прилагаемые всеми... Наш подход по-прежнему сконцентрирован на движении к большей интеграции и стабильности в регионе. Джейк Салливан, советник лидера Белого дома

США и их союзники будут ужесточать санкции против РФ.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum