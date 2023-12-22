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США и их союзники будут ужесточать санкции против РФ

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Джейк Салливан рассказал об экономических издержках для России.

Вашингтон и его международные союзники намерены ужесточать антироссийское санкционное давление на Москву для того, чтобы увеличить экономические издержки. Соответствующей информацией помощник американского президента Джо Байдена вопросам по национальной безопасности Джейк Салливан поделился с участниками Всемирной экономической конференции в Давосе.

И мы будем и далее поддерживать дипломатические усилия Украины, чтобы добиться справедливого и долгосрочного мира при обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН.

Джейк Салливан, советник лидера Белого дома

Напомним, что в декабре 2023 года первый российский вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по национальным проектам сообщил общественности о том, что отечественная экономика адаптировалась к санкционному давлению, а властям удалось сохранить экспортный потенциал.

Белый дом: Запад расширяет масштабы подготовки ВСУ.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum

Теги: белый дом, джейк салливан, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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