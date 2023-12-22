Джейк Салливан рассказал о необходимости предоставить армии киевского режима новые ресурсы.

Возглавляемая американской администрацией западная коалиция расширяет масштабы подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с участниками Всемирной экономической конференции в Давосе. Выступающий сравнил ситуацию с предвоенными годами. Чиновник заметил, что сейчас власти работают над тем, чтобы получить от местных законодателей двусторонннюю поддержку выделения денежных средств и ресурсов, необходимых для осуществления новых поставок армии киевского режима.

Партнеры будут продолжать поддерживать их. Мы наращиваем собственную военно-промышленную базу, лишая Россию доступа к важнейшим ресурсам, необходимым ей для того, чтобы сделать то же самое. Джейк Салливан, советник лидера Белого дома

Эксперт уточнил, что коллективный Запад занимается "внедрением инноваций" на территории Украины, работают с частным сектором для того, чтобы киевскому режиму удалось решить основные технологические проблемы в условиях меняющейся обстановки на поле боя. В частности, речь идет о развитии радиоэлектронной борьбы, дронах и разминировании.

Салливан: мир вступил в новую эру международных отношений.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum