Салливан: мир вступил в новую эру международных отношений

В Белом доме оценили геополитическую ситуацию.

Советник американского президента Джо байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что международное сообщество в настоящее время находится на заре новой эры. Эксперт заметил, что в ней развернулось жесткое соперничеством за право определять миропорядок. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с участниками Всемирной экономической конференции в Давосе. Выступающий сравнил ситуацию с предвоенными годами. Спикер дал обещание в том, что Вашингтон, в отличие от 1930-х, не уйдет в самоизоляцию, а продолжит добиваться неповторения истории.

Крупные державы намного более взаимозависимы, чем на любом этапе Холодной войны. Но мы также ведет жесткую конкуренцию за тот тип мира, который хотим строить. Я исхожу из глубокого убеждения, что мы никогда не обречены повторять прошлое. Джейк Салливан, советник главы Белого дома

Советник Байдена "обнаружил" в конгрессе США союзников Путина.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum