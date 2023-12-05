Джейк Салливан оценил письмо Шаланды Янг.

Советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что те конгрессмены страны, которые отказываются поддержать выделение денежных средств для Вооруженных сил Украины, на деле выступают за "улучшение стратегической позиции Путина". Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне.

Я считаю, что каждый член конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу Путина. Голосование против поддержки Украины – это голосование за улучшение стратегической позиции Путина. Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что бюджетное управление Белого дома официально обратилось к спикеру палаты представителей Майку Джонсону с призывом ускорить согласование помощи армии киевского режима. В документе за авторством Шагланды Янг говорится о том, что к концу текущего года у властей США иссякнут средства для приобретения оружия и оборудования для Украины. Джейк Салливан при этом заметил, что у администрации США заканчиваются деньги и "почти закончилось время" на поддержку ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television