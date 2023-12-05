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США обсуждают с Израилем сроки его операции в Газе

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Джейк Салливан оценил контакты с еврейским государством.

Американские власти при президенте Джо Байдене обсуждают с руководством Израиля продолжительность его военной операции в секторе Газа. Соответствующее заявление помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. 

У нас были переговоры относительно продолжительности, особенно с учетом чувствительности этой военной операции. Мне не стоило бы публично излагать все это вам. Однако это тема консультаций, которые мы ведем с Израилем.

Джейк Салливан, помощник главы США

Белый дом отказался комментировать данные о работе агентов разведки Испании на США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джейк салливан, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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