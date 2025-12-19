Он признал, что пока не уделял много времени глубокому изучению этого вопроса.

Американский предприниматель Илон Маск назвал старение решаемой проблемой. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Маска, когда удастся выявить фундаментальные причины этого процесса, человечество сможет одержать победу над старением. Он признал, что пока не уделял много времени глубокому изучению этого вопроса. Однако предприниматель подчеркнул, что природа старения указывает на наличие конкретного механизма, который наука сможет взять под контроль в будущем.

Думаю, когда мы выясним, что вызывает старение, мы обнаружим, что это невероятно очевидно и это не какая-то тонкая вещь. Причина, по которой я говорю, что это не тонкая вещь, заключается в том, что все клетки в вашем теле стареют практически с одинаковой скоростью.



Илон Маск, предприниматель

Фото: YouTube / CNBC Television