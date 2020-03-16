Дуров утверждает, что во Франции ему грозит более 10 обвинений

Основатель Telegram оценил отказ США помогать Франции в расследовании против Илона Маска.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил через свой аккаунт о том, что расследование против него во Франции проходит по более чем "дюжине обвинений", каждое из которых предусматривается до десяти лет тюремного заключения. Таким образом наш соотечественник прокомментировал решение американского министерства по юстиции не помогать французским коллегам в проведении расследования в отношении социальной сети, принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

Франция Макрона теряет легитимность, поскольку она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности. <...> Я нахожусь под <...> расследованием во Франции: более дюжины обвинений, каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Павел Дуров, основатель мессенджера

Напомним, что 24 августа 2024 года Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже по обвинениям, среди которых значится соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры города Парижа, может караться нарушителю тюремным сроком до десяти лет и штрафом в размере 500 тысяч евро. По решению следственного судьи россиянин помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере пяти миллионов евро. Также предпринимателю было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию европейского государства.

Фото: Telegram / Павел Дуров