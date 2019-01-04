Дуров рассказал, что научился планированию и управлению рисками в играх из 90-х

Основатель Telegram перечислил десятки стратегий, включая StarCraft, Civilization и SimCity.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что навыки планирования и управления рисками он приобрёл благодаря компьютерным играм 1990-х годов. Так он ответил на пост сооснователя криптобиржи Coinbase Брайана Армстронга, который сравнил опыт в стратегиях с реальным предпринимательством.

100%. Я играл во все классические стратегические игры 90-х: WC2, C&C, Transport Tycoon, Capitalism, AoE, Civ, HoMM, SimCity, X-Com, MoO, TA, Myth, Majesty, Caesar, KKnD — и даже выигрывал деньги на местных турнирах по StarCraft. Эти игры научили меня планированию, расчёту времени, распределению ресурсов и управлению рисками. Павел Дуров, основатель Telegram

Ранее Армстронг заявил, что компьютерные стратегии развивают навыки, полезные для бизнеса. Дуров поддержал эту точку зрения, подчеркнув, что многолетний опыт в классических играх 90-х стал для него практической школой менеджмента. Пост основателя Telegram вызвал оживлённую реакцию в соцсетях: пользователи делятся воспоминаниями о своих любимых стратегиях и обсуждают, как игровая логика помогает в реальной жизни.

Ранее Piter.TV сообщал, что Дуров считает, что ЕС находится в шаге от введения цифровой слежки.

