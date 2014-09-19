Дуров считает, что ЕС находится в шаге от введения цифровой слежки

Эксперт объяснил, как политики избавляются от принципа конфиденциальности данных.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров утверждает о том, что приложение для проверки возраста, созданное Европейской комиссией, было взломано за две минуты. Эксперт заметил, что легкость такого преступления может послужить поводом для введения в региональном сообществе механизма цифровой слежки за гражданами . В частности, коллективный Брюссель хочет ввести обязательную проверку личности для всех пользователей социальных сетей и запретить доступ к ним лицам младше 18 лет.

этой целью Европейская комиссия потратила более года на разработку "приложения для проверки возраста", которое ее президент вчера с помпезностью представила. Сегодня это приложение было взломано всего за две минуты. Павел Дуров, бизнесмен

План европейских политических элит заключался в трех шагах. Для начала они стремились презентовать приложение, которое уважает конфиденциальность своих пользователей. Вторым шагом был взлом, который, как утверждает он, изначально предусматривался при создании приложения. Далее разработчики займутся удалением из проекта конфиденциальности, якобы для "исправления приложения". Это приведет ЕС к созданию инструмента слежки, позиционирующего себя "уважающим конфиденциальность".

Дуров обвинил ЕС в попытке взять под контроль мессенджер Telegram.

Фото: Telegram / Павел Дуров