Илон Маск признался, что основал SpaceX ради встречи с НЛО

Бизнесмен раскрыл планы на будущее космической компании.

Американский миллиардер Илон Маск поделился истинной целью создания SpaceX. В рамках официального выступления бизнесмена в штаб-квартире, расположенной в городе Браунсвилл штата Техас, основатель компании отметил, что он рассчитывает на то, что космические корабли смогут посетить другие планеты, на которых смогут встретить инопланетян. Эксперт добавил, что надеется сделать события, происходящие в фильма "Звездный путь" реальностью. По его мнению, такая научная фантастика когда-нибудь "станет научным фактом". Илон Маск описал аудитории будущее своего предприятия. Он уверен, что аппараты SpaceX будут "бороздить просторы космоса", а человечество сможет летать на другие планеты, включая Луну.

И в конце концов в другие звездные системы, где мы сможем встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации. Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что иностранный предприниматель основал космическую компанию SpaceX в 2002 году. Одной из ее целей является колонизация Марса.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX