Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах главы РФПИ Кирилла Дмитриева по переговорам в Давосе в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом он заявил журналистам.

В Кремле подчеркнули, что Дмитриев встретится с командой президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, встреча может состояться в ближайшие дни. Он также отметил, что в рамках встречи стороны могут обсудить вопросы торгово-экономических отношений России и США. Напомним, ВЭФ в Давосе пройдет до 23 января.

Кирилл Дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия считает Гренландию территорией Дании.

