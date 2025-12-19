Песков: Россия считает Гренландию территорией Дании

Россия считает Гренландию территорией Дании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о желании сделать Гренландию частью Соединенных Штатов. По словам Пескова, Россия внимательно следит за этой ситуацией, которую считает весьма противоречивой. Он подчеркнул, что Москва слышала о планах Вашингтона сформировать денежное предложение о приобретении острова.
Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского Королевства. Мы слышали заявление и из Дании, и из самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера.
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все