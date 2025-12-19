Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера

Российский рынок акций демонстрирует рост после слов пресс-секретаря Кремля о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву.

В Москве рассчитывают на то, что новый визит специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя американского политического лидера Джареда Кушнера в Россию состоится тогда, когда даты будут согласованы сторонами. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 15 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, могут ли в Кремле подтвердить информацию о рабочем визите Кушнера и Уиткоффа в Россию в течение ближайшей недели. Это должно произойти якобы для того, чтобы получить ответ от руководства нашей страны на мирные инициативы вашингтонской администрации.

Как только дата будет согласована, такой визит, мы надеемся, состоится. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Российский рынок акций во время основной торговой сессии за четверг перешел к росту, о чем свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Россия рассчитывает принять с новым визитом американских переговорщиков по мирному урегулированию украинского кризиса. Согласно информации от 12:59 часов дня, индекс Мосбиржи снижался на 0,41%, до 2 691,52 пункта, индекс РТС также терял 0,41%, опускаясь до 1 079,14 пункта. К 13:01 по времени Москвы после заявлений Дмитрия Пескова, индексы Мосбиржи и РТС перешли к росту на 0,18 процентов. Они поднялись 2 711,52 пункта и 1 085,55 пункта соответственно. Ранее западное новостное агентство The Bloomberg со ссылкой на свои источники уведомило аудиторию своего издания о том, что вероятна очередная рабочая поездка Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в российскую столицу. В интервью для The Reuters американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что на текущий момент ему ничего не известно о подобных планах советников Белого дома.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ