Дмитрий Песков напомнил об открытости России по переговорам с украинскими делегатами.

В Москве согласились с заявлением американского президента-республиканце Дональда Трампа о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский тормозит процесс мирного урегулирования конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 15 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле указали СМИ на то, что глава нашего государства сохраняет открытость по процессу переговоров, а официальная позиция руководства хорошо известна как вашингтонской администрации, так и властям с Банковой улицы.

Здесь можно согласиться. Это действительно так. Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу. Она хорошо известна и в Киеве, и руководству киевского режима. Это позиция последовательная. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков добавил, что в вопросе урегулирования ситуация для Украины изо дня в день ухудшается, поэтому для Владимира Зеленского настало время принимать решение.

