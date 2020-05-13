Песков лаконично раскрыл подробности новогоднего поздравления Путина

В Кремле не стали подробно говорить об обращении главы государства.

В Москве лаконично раскрыли подробности новогоднего поздравления российского президента Владимира Путина к гражданам в наступающем 2026 году. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 30 декабря сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков.

"Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что обычно праздничное обращение главы нашего государства записывается на фоне Кремля. Однако несколько раз такая традиция нарушалась из-за стечения обстоятельств. В 2022 году Владимир Путин выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников специальной военной операции. А 31 декабря 2013 года политический лидер встретил Новый год в рабочей командировке. Тогда президент России обратился к согражданам из города Хабаровска, в котором он общался с пострадавшими жителями от наводнения. В ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле. Однако на остальные часовые пояса телевидение запускало хабаровское обращение главы государства.

