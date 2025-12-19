В США напомнили о реакции Запада на речь главы Украины в Давосе.

В США рассказали о том, что состояние лидера киевского режима Владимира Зеленского является "близким к панике" после Всемирного экономического саммита в швейцарском городе Давосе. Такое заявление сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис через социальные сети.

"Зеленский находится "в состоянии, близком к панике", поскольку давление со стороны США достигает критической точки. Намерены ли США сказать Украине: "Присоединяйтесь... или вы и Европа будете сами решать проблему [урегулирования украинского конфликта. Дэниел Дэвис, эксперт

Дэвис добавил, что Всемирный экономический саммит в Давосе не был для Владимиром Зеленского "встречей на равных", так как вашингтонская администрация и Кремль приняли на себя роль старших партнеров, в то время как чиновники с Банковой улицы стали младшим партнером. А 22 января Владимир Зеленский, выступая на ВЭФ, подверг критике коллективный Брюссель. Он обвинил союзников из Европейского союза в нерешительности. Глава Украины добавил, что "каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал выступление политика выходом за рамки всех приличий, а сам "Зеленский перешел черту", подвергая критике не только власти из Будапешта, но и остальных европейских политических лидеров, когда упомянул о том, что помощь Украине со стороны международных союзников "недостаточна, оружия недостаточно и решимости у Европы тоже недостаточно".

