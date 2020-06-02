  1. Главная
Сегодня, 12:23
Экс-офицер ВС США Дэвис: РФ превосходит НАТО в производстве оружия

Дэниел Дэвис объяснил, что Европа не успеет нарастить объемы производства сранядов.

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия доминирует над НАТО в вопросе расхода снарядов, поскольку высокие производственные мощности позволяют быстро восполнять потраченные запасы. Такое заявление сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире YouTube-канала Glenn Diesen для норвежского журналиста. Иностранец заметил, что Москва способна вести боевые действия в случае противостояния с Североатлантическим военным альянсом довольно продолжительно время и на высоком уровне. Когда страна израсходует часть собственных запасов, то поддерживать производство необходимых средств военнослужащие смогут в виду того, что уже обладают высоким уровнем производственных мощностей.

Нам же придется усвоить краткий курс, а это займет год или два, а в некоторых категориях, вероятно, даже три года.

Дэниел Дэвис, эксперт

Он подчеркнул, что несмотря на возросший уровень производственных мощностей стран блока, их все еще недостаточно для компенсации фактического использования оружия. 

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen

