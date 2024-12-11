Дэниел Дэвис указал на проблему Украины с переназначениями.

Решение лидера киевского режима Владимира Зеленского назначить командующего сухопутными войсками на Украине Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица" на Донецком направлении в зоне проведения российской специальной военной операции не будет иметь никакого значения. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец указал зрителям программы на то, что ранее стране не удалось изменить ход боевых действий на территории Донецкой народной республики даже за счет поступления в ВСУ западного вооружения.

Оказало ли назначение нового человека, нового лидера какое-нибудь влияние? Конечно, нет. Это не имеет никакого значения. Украина продолжает проигрывать. Они пытались внедрить <...> больше танков, средств ПВО, артиллерийских систем, боеприпасов, F-16 и даже дальнобойные ракеты HIMARS, Storm Shadow. Имело ли это какое-то значение? Дэниэл Дэвис, эксперт

"Сам себе роет яму". В США вынесли Трампу приговор из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive